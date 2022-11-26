76-летняя Шер рассказала, что они с ее 36-летний бойфрендом целуются, как подростки
2022-11-26 02:12
76-летняя Шер в День благодарения рассказала в Twitter о своих отношениях с 36-летним бойфрендом Александром Эдвардсом.
Она утверждает, что они любят друг друга и целуются, как подростки. Шер также называет Эдвардса умным, добрым и веселым.
Ранее Шер была замужем за музыкантом Сонни Боно. Вторым ее мужем был Грегг Оллман.
У певицы два сына: 53-летний Чаз и 46-летний Элайджа.
Опубликовано: Светлана Репина
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