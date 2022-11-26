76-летняя Шер рассказала, что они с ее 36-летний бойфрендом целуются, как подростки

76-летняя Шер в День благодарения рассказала в Twitter о своих отношениях с 36-летним бойфрендом Александром Эдвардсом.

Она утверждает, что они любят друг друга и целуются, как подростки. Шер также называет Эдвардса умным, добрым и веселым.

Ранее Шер была замужем за музыкантом Сонни Боно. Вторым ее мужем был Грегг Оллман.

У певицы два сына: 53-летний Чаз и 46-летний Элайджа.