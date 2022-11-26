Силы безопасности Ирана используют машины скорой помощи для подавления протестов
2022-11-26 02:19
Жители Тегерана утверждают, что иранские силы безопасности используют машины скорой помощи для задержания людей, которые участвуют в протестах.
Такое использование машин скорой помощи, которое, по мнению экспертов, нарушает международные нормы медицинской беспристрастности.
Доцент Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли Рохини Хаар говорит, что люди будут бояться обращаться за медицинской помощью, а это означает, что больше людей умрут.
По данным ООН, более 14 000 человек были арестованы и не менее 326 убиты во время протестов в Иране.
Опубликовано: Светлана Репина
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Bloomberg: ЕС отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть до следующей недели
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Силы безопасности Ирана используют машины скорой помощи для подавления протестов
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия