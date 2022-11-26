Силы безопасности Ирана используют машины скорой помощи для подавления протестов

Жители Тегерана утверждают, что иранские силы безопасности используют машины скорой помощи для задержания людей, которые участвуют в протестах.

Такое использование машин скорой помощи, которое, по мнению экспертов, нарушает международные нормы медицинской беспристрастности.

Доцент Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли Рохини Хаар говорит, что люди будут бояться обращаться за медицинской помощью, а это означает, что больше людей умрут.

По данным ООН, более 14 000 человек были арестованы и не менее 326 убиты во время протестов в Иране.