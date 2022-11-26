Bloomberg: ЕС отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть до следующей недели

Евросоюз из-за Польши и стран Балтии отложил обсуждение потолка цен на российскую нефть до следующей недели.

26 ноября информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о том, что Европейский союз из-за возникших разногласий между странами-участницами приостановили переговоры по вводу ограничений на стоимость российского «чёрного золота».

Отмечается, что Польша и страны Балтии возмущены предложенным потолком цен на российскую нефть в размере $65 за баррель, так как в настоящее время Россия продаёт на мировом рынке топливо дешевле.