Суд Ватикана заслушал тайно записанный телефонный разговор кардинала с Папой Римским
Суд по делу о коррупции в Ватикане в четверг заслушал тайно записанный телефонный разговор между главным обвиняемым кардиналом Анджело Бекчу и Папой Франциском.
Запись была сделана без ведома папы кем-то в комнате с Беччиу в июле 2021 года, незадолго до начала суда, когда папа все еще восстанавливался после серьезной операции на кишечнике.
Адвокаты рассказали, что Бекчу в разговоре попросил папу подтвердить, что он санкционировал выплату, чтобы помочь освободить монахиню, похищенную в Африке.
В 2018 году Бекчу Сесилию Маронью, чтобы освободить колумбийскую монахиню, похищенную в Мали группой, связанной с «Аль-Каидой». 44-летняя Маронья получила 575 000 евро от Ватикана и потратила большую часть денег на личные нужды.
Опубликовано: Светлана Репина
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