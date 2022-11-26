Суд Ватикана заслушал тайно записанный телефонный разговор кардинала с Папой Римским

Суд по делу о коррупции в Ватикане в четверг заслушал тайно записанный телефонный разговор между главным обвиняемым кардиналом Анджело Бекчу и Папой Франциском.

Запись была сделана без ведома папы кем-то в комнате с Беччиу в июле 2021 года, незадолго до начала суда, когда папа все еще восстанавливался после серьезной операции на кишечнике.

Адвокаты рассказали, что Бекчу в разговоре попросил папу подтвердить, что он санкционировал выплату, чтобы помочь освободить монахиню, похищенную в Африке.

В 2018 году Бекчу Сесилию Маронью, чтобы освободить колумбийскую монахиню, похищенную в Мали группой, связанной с «Аль-Каидой». 44-летняя Маронья получила 575 000 евро от Ватикана и потратила большую часть денег на личные нужды.