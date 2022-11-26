Согласно проведенным опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию
Исследования показали, что статистика "4 из 10" является усредненной. Процентное соотношение собранных данных разительно отличается для разных стран и зависит также от социально-экономического статуса опрошенных.
Так, к примеру, в Тунисе в заклинания и сглаз верят 9 из 10 человек. В то время как среди шведов верящих в колдовство найдется всего 10%.
Как показала статистика, в существование сверхъестественного верят в основном женщины, а также городские жители и представители молодого поколения.
Интересный факт: вера в магию почти не зависит от социально-экономического положения и уровня образования.
Обеспеченные люди, мужчины и женщины с хорошим образованием лишь на 6-7% реже верят в колдовские чары.
И конечно же, большую часть верящих в чудеса составляют религиозные люди.
Отрывок из научной работы:
"В целом, религиозные и колдовские верования, оба из которых сосредоточены на ключевой роли сверхъестественных сил в жизни, идут рука об руку"
Ученые, проводящие исследования, использовали данные, собранные исследовательским центром США, специализирующимся на статистике (Pew Research Center).
Среди задаваемых респондентам вопросов были следующие: "Верите ли вы в сглаз и порчу?", "Могут ли отдельные люди накладывать проклятия, делать магические заклинания на других людей с целю нанесения им вреда?"
Приводя данные опроса, исследователи делают важную оговорку: при сборе данных не учитывались мнения жителей Индии и Китая.
А ведь в этих странах численность населения составляет почти 3 миллиарда человек.
Опубликовано: Храмова Оксана
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