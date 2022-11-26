Во Франции все чаще проходят «белые марши» в поддержку семей убитых девочек-подростков

После инцидента в Париже, где была изнасилована и зверски убита 12-летняя Лола эстафету «белых маршей» принял город Тоннеана (Ло-и-Гаронна), тысячи горожан собрались, чтобы поддержать семью девочки-подростка в пятницу вечером.

Ванесса- 14-летняя школьница, была найдена мертвой после того, как ее похитили, изнасиловали, а затем задушили. Ужасное преступление, которое до сих пор пугает Ло-и-Гаронне.

В пятницу в провинциальном городке был организован «белый марш» в честь девушки. Несколько тысяч человек пришли, чтобы выразить свою солидарность со скорбящей семьей.

Семья Ванессы вскоре вернется в Испанию с останками дочери, которые будут похоронены в Гранаде.

Францию в 2022 году захлестнула волна подобных преступлений, которые часто совершают бездомные мигранты. В этой связи политики призвали правительство ужесточить меры миграционного контроля.