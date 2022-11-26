Гондурас объявил чрезвычайное положение из-за всплеска преступной активности

Отряды полиции были замечены в главных городах Гондураса в пятницу, 25 ноября, на следующий день после введения президентом Ксиомарой Кастро чрезвычайного положения для борьбы с усилением активности преступных группировок в стране.

Ксиомара Кастро объявила чрезвычайное положение, чтобы укрепить стратегию правительства по немедленному восстановлению законности на территории страны.

В пятницу на улицах столицы Тегусигальпы было много спецназа и полиции, отмечают СМИ. Директор полиции Густаво Санчес заявил, что в рамках стратегии будет мобилизовано не менее 20 000 офицеров. Он добавил, что в 120 районах в том числе в столице и другом мегаполисе - Сан-Педро-Сула, будет введено чрезвычайное положение.

Объявление чрезвычайного положения последовало после того, как сотни водителей автобусов провели демонстрацию в столице Гондураса с требованием принять меры по предотвращению вымогательств со стороны преступных группировок.

Ксиомара Кастро, первая женщина, избранная президентом страны в январе, заявила в четверг, что объявит «войну вымогательству, точно так же, как мы объявили войну коррупции, безнаказанности и торговле наркотиками».

Гондурас находится в центре «треугольника смерти» в Центральной Америке. Преступные группировки, именуемые «марас», терроризируют эту маленькую страну, а также Сальвадор и Гватемалу.

При населении в 10 миллионов жителей Гондурас зафиксировал уровень убийств 18,47 на 100 тыс. жителей в первой половине года и ожидает, что он составит 37 убийств за весь год.