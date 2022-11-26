Президент Венгрии отправится в Киев на встречу с Зеленским

Как сообщает венгерский портал index.hu, президент Каталин Новак посетит Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Когда состоится этот визит, неизвестно, поскольку президентский дворец в Будапеште пока не прокомментировал эти сообщения.

Венгерский портал сообщал, что Каталин Новак сначала прилетит в Варшаву, а затем поездом отправится в Киев, где среди прочего встретится с президентом Украины.

Index.hu утверждает, что именно Владимир Зеленский пригласил президента Венгрии в Украину. В офисе президента Венгрии заявили, что не опровергают и не подтверждают эту информацию.

Это будет первый визит политика такого высокого уровня с венгерской стороны в Украину после начала СВО. До сих пор туда ездили представители МИДа, а также глава венгерской армии.

Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Венгрии сообщил, что вскоре Киев посетит правительственная делегация. Возможно, это будет совместная поездка с президентом.