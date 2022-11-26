Президент Венгрии отправится в Киев на встречу с Зеленским
Как сообщает венгерский портал index.hu, президент Каталин Новак посетит Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.
Когда состоится этот визит, неизвестно, поскольку президентский дворец в Будапеште пока не прокомментировал эти сообщения.
Венгерский портал сообщал, что Каталин Новак сначала прилетит в Варшаву, а затем поездом отправится в Киев, где среди прочего встретится с президентом Украины.
Index.hu утверждает, что именно Владимир Зеленский пригласил президента Венгрии в Украину. В офисе президента Венгрии заявили, что не опровергают и не подтверждают эту информацию.
Это будет первый визит политика такого высокого уровня с венгерской стороны в Украину после начала СВО. До сих пор туда ездили представители МИДа, а также глава венгерской армии.
Несколько дней назад глава канцелярии премьер-министра Венгрии сообщил, что вскоре Киев посетит правительственная делегация. Возможно, это будет совместная поездка с президентом.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
-
Согласно проведенным опросам, почти половина всех людей на планете верят в магию
Исследования показали, что статистика "4 из 10" является усредненной. Процентное соотношение собранных данных разительно отличается для разных стран и зависит также от социально-экономического статуса опрошенных.Подробнее...
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
В Польше принят законопроект о замораживании цен на газ
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
Гондурас объявил чрезвычайное положение из-за всплеска преступной активности
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия