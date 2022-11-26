Берлин не исключает прямую передачу Украине ЗРК Patriot

Германия не отзывает предложение о размещении систем Patriot в Польше. Хотя Берлин и не исключают их передачи Украине, шансы на это невелики, сообщает Reuters.

Поставка зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину "на самом деле была бы чем-то новым", - признала в пятницу, 25 ноября пресс-секретарь правительства ФРГ Кристиана Хоффманн, комментируя предложение министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что Германия должна передать ЗРК Patriot напрямую Украине.

Официально Берлин заранее не исключает такой возможности, но считает, что она должна быть согласована в рамках НАТО, ведь система, находящаяся в распоряжении бундесвера, является составной частью системы ПВО альянса. Кристин Ламбрехт, министр обороны Германии, высказалась за обсуждение этого вопроса на уровне НАТО.

"В настоящее время мы обсуждаем с нашими союзниками, как реагировать на последнее предложение Польши", - заявила она.

Хоффманн напомнила, что до сих пор Германия поддерживала противовоздушную оборону Украины, поставляя противоракетные комплексы IRIS-T, а также зенитные самоходные установки Gepard.

По словам Хоффмана, канцлер Германии Олаф Шольц встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на следующей неделе в Берлине. Тема ЗРК Patriot обязательно будет поднята в ходе переговоров.

Неофициально же из кругов, близких к правительству в Берлине, можно услышать, что передача систем Patriot Украине маловероятна. Это не отдельная система, как IRIS-T или Cheetah, а связанная с системами НАТО. Потребуются месяцы, если не годы, чтобы обучить украинских военных работе с ним.