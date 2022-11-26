Встреча ЕС по вопросу ограничения цен на нефть была отменена
По словам инсайдеров, запланированная встреча ЕС для ограничения цен на российскую нефть была отменена, сообщает dpa.
По словам дипломата ЕС, позиции были недостаточно сближены. Другой источник пояснил, что ни вечером, ни в выходные встречи не будет.
Некоторые страны, такие как Польша и Эстония, требуют значительно более низкого предела, чем 65-70 долларов за баррель, предложенный странами G-7.
С другой стороны, Греция и Кипр видят более высокие ценовые потолки и требуют компенсации ожидаемых затрат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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