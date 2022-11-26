В Сиднее тысячи голых добровольцев снялись в инсталляции против рака кожи

Как избежать переедания: несколько простых советов от нутрициолога Ольги Пановой

Определиться с мерой в еде зачастую бывает очень сложно. И человека часто "заносит", особенно во время застолья. Последствия - болезненная тяжесть в желудке и прибавка в весе.

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