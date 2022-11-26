В Сиднее тысячи голых добровольцев снялись в инсталляции против рака кожи
В новой инсталляции американского фотографа Спенсера Туника приняли участие 2,5 тысячи человек, их тела на пляже Бонди в Сиднее должны привлечь людей проходить осмотры кожи.
Австралия одна из стран, лидирующих в мире по заболеваниям кожи, утверждает Всемирный фонд исследования рака.
Недавно в стране на законодательном уровне приняли решение, позволяющее обнажаться на пляже.
Эти два фактора стали основой для новой работы известного в мире фотохудожника – Туника.
Инсталляция — новый проект Спенсера, направленный на стимулирование австралийцев к регулярному осмотру кожи, отмечает ВВС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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