Число американцев, носящих оружие в общественных местах, за 4 года удвоилось

В 2019 году 6 миллионов американцев ежедневно носили огнестрельное оружие в общественных местах. Это вдвое больше, чем в 2015 году.

Исследование на эту тему, основанное на статистике, провел американский журнал общественного здравоохранения. Ожидается, что эта тенденция сохранится после решения Верховного суда об отмене ограничений на ношение оружия в общественных местах.

По словам автора отчета, профессора Вашингтонского университета Али Роухани-Рахбара, растет процент владельцев огнестрельного оружия, утверждающих, что они владеют им для самообороны, а не для охоты или отдыха. Они берут его с собой, когда выходят из дома.

В 2019 году это чаще были жители юга страны. Четверо из пяти были мужчинами и трое из четырех были белыми.

По словам Роухани-Рахбара, число взрослых, ежедневно носящих оружие, сейчас вероятно, выше, чем оценка 2019 года. Рекордный рост продаж оружия произошел во время пандемии.

По данным ФБР, в период с 2010 по 2019 год в США легально продавалось в среднем 13 миллионов единиц оружия ежегодно. И в 2020, и в 2021 году оно увеличилось примерно до 20 миллионов.