Российские буддисты просят Кремль помочь с дровами семьям мобилизованных
Лидер российских буддистов лама Дамба Аюшеев обратился в Кремль за помощью в заготовке дров для семей мобилизованных солдат, сообщает Ulanmedia.ru.
В разговоре с главой администрации президента России Антоном Вайно он пожаловался на губернатора Бурятии Алексея Цыденова.
"Запрос был сделан на дистанционном заседании Совета по связям с религиозными объединениями, которое организовал Антон Вайно», — сообщает Ulanmedia.ru.
В начале октября власти области пообещали семьям мобилизованных дрова бесплатно. Однако для их получения желающим необходимо собрать массу документов и доказать свое право на помощь.
"Мороз уже пришел в Сибирь. Проблема в заготовке дров, на СВО едут в основном из сельской местности. Кто поможет им заготовить дрова? Просим контроля, помощи семьям мобилизованных. Чтобы не было много писанины, документов, когда им придется доказывать, что это их семья. Вопросов много", — пожаловался Аюшеев на канале "Люди Байкала" в Telegram.
Бурятское правительство обещало раздать дрова семьям мобилизованных. На одну бурятскую семью полагается до 10 кубометров дров, а проживающим на Крайнем Севере – до 20 кубометров.
Опубликовано: Николай Скира
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