В Китае самое большое число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии
Власти Китая сообщили о самом высоком числе случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.
Вот уже три дня уровень заражения в Китае выше, чем в середине апреля, когда Шанхай с населением 25 млн человек находился под жестким карантином, который окончательно сняли только через два месяца.
В субботу Государственная комиссия по здравоохранению сообщила о более чем 35,2 тысячи инфицированных, 31,7 тысяч из них были определены как бессимптомные случаи.
О смертях не сообщалось, до сих пор чего число погибших составляло 5232 человека. Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Гуанчжоу и юго-западном Чунцине.
Власти Китая настаивают на политике "нулевой терпимости" к ковид и сохраняют ограничения, которые называют самыми строгими в мире. Согласно отчету, опубликованному в четверг, 24 ноября аналитической компанией Nomura, локдауны в настоящее время затрагивают области, ответственные за 21,1% ВВП Китая, тогда как месяц назад он составлял всего 9,5/%, сообщает South China Morning Post.
Опубликовано: Николай Скира
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