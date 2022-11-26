В Китае самое большое число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии

Власти Китая сообщили о самом высоком числе случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Вот уже три дня уровень заражения в Китае выше, чем в середине апреля, когда Шанхай с населением 25 млн человек находился под жестким карантином, который окончательно сняли только через два месяца.

В субботу Государственная комиссия по здравоохранению сообщила о более чем 35,2 тысячи инфицированных, 31,7 тысяч из них были определены как бессимптомные случаи.

О смертях не сообщалось, до сих пор чего число погибших составляло 5232 человека. Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Гуанчжоу и юго-западном Чунцине.

Власти Китая настаивают на политике "нулевой терпимости" к ковид и сохраняют ограничения, которые называют самыми строгими в мире. Согласно отчету, опубликованному в четверг, 24 ноября аналитической компанией Nomura, локдауны в настоящее время затрагивают области, ответственные за 21,1% ВВП Китая, тогда как месяц назад он составлял всего 9,5/%, сообщает South China Morning Post.