Турция не получила поддержки в операции в Сирии от США и России

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар представил президенту страны доклад, в котором сказано, что наземную операцию в Сирии планируется начать как можно скорее.

В докладе указывается, что желаемую поддержку в проведении воздушной операции «Коготь-меч» в Сирии не удалось получить ни от США, ни от России.

При этом в турецком Минобороны утверждают, что данная операция прошла успешно.

Акар уточняет, что США предупредили Турцию о том, то данный район находится под их контролем, и входить туда не следует.