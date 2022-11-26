Хаменеи поблагодарил ополченцев «Басидж» за противостояние беспорядкам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в субботу, что силы ополчения «Басидж» «пожертвовали своими жизнями» в беспорядках, охвативших страну с сентября.

Силы «Басидж», связанные с Революционной гвардией страны, были в авангарде подавления протестов санкционированного властями.

«Они пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить людей от бунтовщиков», — заявил Хаменеи в телевизионной речи.

Власти обвинили иностранных врагов Ирана и их агентов в организации беспорядков, вызванных смертью Махсы Амини 16 сентября.

Информационное агентство активистов ГРАНА сообщило, что по состоянию на пятницу было убито 448 протестующих, в том числе 63 ребенка. Также было убито 57 сотрудников сил безопасности и арестовано около 18 170 человек.