Пригожин рассказал, что бывший генерал американских морпехов служит в группе «Вагнера»

Лидер российской группы «Вагнера» Евгений Пригожин заявил в пятницу, что «бывший генерал» американской морской пехоты является сотрудником ЧВК, которая сейчас находится в зоне СВО на Донбассе.

Отвечая на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat, российский бизнесмен ответил: «Граждан Финляндии в ЧВК «Вагнера» немного, около 20 человек. По понятным причинам я не могу предоставить о них точную информацию».

«Я очень хорошего мнения о финнах на поле боя. Они воюют в составе британского батальона (входит в состав «Вагнера»), которым командует гражданин США, бывший генерал морской пехоты», — цитирует Евгения Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

Группа «Вагнера» выполняет различные в том числе государственные контракты РФ за рубежом. Кроме активных действий в зоне СВО и строительства оборонных линий «Вагнера» в прифронтовых областях России, ЧВК также выполняет миссию в Мали и других африканских странах.