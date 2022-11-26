Си Цзиньпин предлагает Ким Чен Ыну сотрудничать во имя мира
Председатель КНР Си Цзиньпин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо с предложением сотрудничать для «ускорения мира» во всем мире, сообщило в субботу государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.
Письмо пришло в тот момент, когда напряженность на Корейском полуострове достигла пика после рекордной серии ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном, а также в связи с тем, что Сеул, Вашингтон и Токио активизировали военное сотрудничество.
В частности, 18 ноября Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала у берегов Японии, а Ким Чен Ын пригрозил Соединенным Штатам ядерным ответом, если его страна подвергнется нападению.
«Мир, времена и история меняются беспрецедентным образом», — сказал Си в ответ на письмо Ким Чен Ына, поздравившего его с историческим назначением на пост главы Коммунистической партии Китая и страны в октябре.
«Столкнувшись с этой новой ситуацией, я готов вместе с вами внести позитивный вклад (...) в ускорение мира, стабильности, развития и процветания региона и остального мира», — продолжил китайский лидер.
Китай считается главным союзником КНДР в регионе и помогает правительству Ким Чен Ына справиться с экономическими трудностями, вызванными многочисленными ограничениями Северной Кореи на мировой арене.
Опубликовано: Тарас Медведев
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