Си Цзиньпин предлагает Ким Чен Ыну сотрудничать во имя мира

Председатель КНР Си Цзиньпин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо с предложением сотрудничать для «ускорения мира» во всем мире, сообщило в субботу государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Письмо пришло в тот момент, когда напряженность на Корейском полуострове достигла пика после рекордной серии ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном, а также в связи с тем, что Сеул, Вашингтон и Токио активизировали военное сотрудничество.

В частности, 18 ноября Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала у берегов Японии, а Ким Чен Ын пригрозил Соединенным Штатам ядерным ответом, если его страна подвергнется нападению.

«Мир, времена и история меняются беспрецедентным образом», — сказал Си в ответ на письмо Ким Чен Ына, поздравившего его с историческим назначением на пост главы Коммунистической партии Китая и страны в октябре.

«Столкнувшись с этой новой ситуацией, я готов вместе с вами внести позитивный вклад (...) в ускорение мира, стабильности, развития и процветания региона и остального мира», — продолжил китайский лидер.

Китай считается главным союзником КНДР в регионе и помогает правительству Ким Чен Ына справиться с экономическими трудностями, вызванными многочисленными ограничениями Северной Кореи на мировой арене.