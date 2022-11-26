Убит глава Национальной полицейской академии Гаити
Глава Национальной полицейской академии Гаити, где проходят обучение полицейские страны, был застрелен в пятницу днем в столице страны Порт-о-Пренс, сообщил AFP представитель полиции.
Дивизионный комиссар Харингтон Риго «был убит выстрелом в голову недалеко от Академии», сообщил Гарри Дерозье, уточнив, что убийцы «угнали его автомобиль и похитили его водителя».
Харингтон Риго погиб в районе, контролируемом лидером банды Вителхоммом Инносентом, объявленным в розыск Госдепартаментом США из-за его участия в похищении 16 американских миссионеров в октябре 2021 года.
Власти США предлагают до 1 миллиона долларов за информацию, которая поможет его задержать.
С июня 2021 года почти 100 000 человек были вынуждены покинуть свои районы, спасаясь от насилия со стороны вооруженных банд, говорится в пресс-релизе Организации Объединенных Наций. Гаитянская полиция, которая, по данным ООН, в сентябре насчитывала 13 000 действующих полицейских, то есть примерно один полицейский на 1000 жителей, недостаточна.
Запрос правительства Гаити в начале октября на международную помощь для разрешения кризиса безопасности до сих пор не получил ответа.
Опубликовано: Тарас Медведев
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