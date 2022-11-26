В Бразилии 16-летний стрелок с нацисткой свастикой убил двух учителей и школьника в школе, где учился до июня
В пятницу 16-летний подросток с нацистской символикой обстрелял две школы в юго-восточном бразильском штате Эспириту-Санту, убив троих и ранив 11 человек.
Стрельба произошла в Аракрусе, городе с населением 100 000 человек, примерно в 600 км к северо-востоку от Рио-де-Жанейро. По словам властей, трое учителей и школьник находятся в тяжелом состоянии.
По словам следователей, нападавший ворвался в школу Примо Битти с закрытым лицом и со свастикой на камуфляжной одежде. Известно, что он бросил эту школу в июне. Пройдя через ворота в тыловой части школы, он вошел в учительскую и открыл огонь по нескольким учителям, убив двух человек и ранив еще девять, заявили власти.
На кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных СМИ, видно, как молодой человек входит в школу с пистолетом в руке, а несколько человек бегут от него. Он делает несколько выстрелов, не останавливаясь. Затем направляется в образовательный центр Praia de Coqueiral, частную школу, где убил подростка и ранил двух человек, после чего был арестован полицией.
Власти арестовали нападавшего, заявил губернатор штата Эспириту-Санту Ренато Касагранде, который объявил трехдневный траур.
«16-летний несовершеннолетний учился в этой школе до июня. Затем семья перевела его в другую школу. Мы знаем, что он находился на психиатрическом лечении», — сказал губернатор на пресс-конференции.
«Он собирался убивать людей. Он застрелил первых, кого увидел», — сказал он.
По его словам, несколько человек среди пострадавших все еще находятся в опасности из-за тяжести полученных травм.
«Мы горячо молимся об их выздоровлении», — продолжил Ренато Касагранде. Комиссар гражданской полиции Жоао Франсиско Фильо заявил журналистам, что у нападавшего не было конкретной цели, когда он открыл огонь, и что он готовил нападение два года.
По словам властей, два пистолета, которые он использовал, принадлежат его отцу, полицейскому, и один из них был табельным оружием последнего. Они проводят расследование, чтобы выяснить, был ли молодой человек связан с одной или несколькими экстремистскими группировками. Он был арестован у себя дома через несколько часов после событий и при содействии родителей сдался без сопротивления. По словам фотографа AFP, следователи эвакуировали тела из гробов и помещали их в грузовики, припаркованные возле школы, периметр которой, как считается, был оцеплен лентой.
Избранный президент Луис Инасиу Лула да Силва назвал убийство «абсурдной трагедией» в Twitter.
«Я выражаю солидарность с родственниками погибших и поддерживаю губернатора в проведении расследования», — заявил левый лидер, который вступит в должность 1 января.
Лула с января 2019 года проводит кампанию против резкого роста числа владельцев оружия и лицензий при уходящем ультраправом президенте Жаире Болсонару.
Опубликовано: Тарас Медведев
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