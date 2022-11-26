Парад в честь Дня благодарения Macy's стал самой рейтинговой и просматриваемой программой NBC 2022 года
Прямая трансляция NBC парада в честь Дня благодарения Macy's в 2022 году стала самой рейтинговой и просматриваемой развлекательной программой года в сети, собрав 5,5 человек в возрасте от 18 до 49 лет и в среднем 22,3 миллиона зрителей.
Согласно прошлогодним данным Nielsen fast nationals, парад в честь Дня благодарения Macy's в 2021 году собрал 21,7 миллиона зрителей на NBC с 9 утра до полудня, в дополнение к 5,5 в демонстрации.
В том же диапазоне парад 2020 года в среднем на миллион зрителей меньше из-за пандемии, что стало наименьшей телевизионной аудиторией ежегодного мероприятия с 1996 года.
Телепередача encore собрала 25,4 миллиона зрителей и рейтинг демонстрации 6,4, что немного ниже, чем в 2021 году.
Опубликовано: Антон Райт
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