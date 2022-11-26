США официально запретили китайское телекоммуникационное оборудование
Регулятор телекоммуникаций США (FCC) объявил в пятницу о запрете телекоммуникационного оборудования и услуг, предоставляемых десятком китайских компаний, включая производителей оборудования Huawei и ZTE.
Указ нацелен на компании, которые считаются представляющими угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, и касается продажи любого нового продукта на американской территории, разрешения на продажу этих средств больше не выдаются.
Помимо Huawei и ZTE, на которые в прошлом уже распространялись аналогичные правила, теперь указ касается Dahua и Hikvision, поставляющих оборудование для видеонаблюдения, и Hytera, специализирующейся на радиооборудовании. Однако продукты, уже одобренные FCC, останутся в продаже.
«Эти новые правила представляют собой важную часть действий, предпринятых для защиты американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникационным оборудованием», — заявила председатель FCC Джессика Розенворсел.
Регулятор также рассматривает возможность пересмотра уже выданных разрешений и процедуру пересмотра ранее объявленных ограничений.
Администрация Байдена заняла жесткую позицию в отношении китайских производителей телекоммуникационного оборудования, подозреваемых в шпионаже в пользу Пекина.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
О Ен Су, звезда "Игры с кальмарами" и обладатель "Золотого глобуса", обвиняется в сексуальных домогательствах
О Ен Су, корейский актер, который недавно получил "Золотой глобус" за роль в популярном сериале "Игра с кальмарами", был обвинен в сексуальных домогательствах. Он был освобожден без содержания под стражей.Подробнее...
-
Беременная Кейли Куоко Позирует с Томом Пелфри и их собаками на День Благодарения
Том Пелфри благодарен за Кейли Куоко в этот День благодарения. 36-летняя актриса-стюардесса, которая ждет своего первого ребенка от актера из Озарка, появилась на селфи, опубликованном в Instagram актера в четверг.Подробнее...
-
Мэр Харькова Терехов заявил о желании общаться на русском языке вопреки штрафу
Маск: Трамп, которого выгнали из Twitter за подстрекательство 6 января, не нарушал никаких законов
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины
США официально запретили китайское телекоммуникационное оборудование
Украинские СМИ: в Киеве раскупили весь хлеб и хлебобулочные изделия