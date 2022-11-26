США официально запретили китайское телекоммуникационное оборудование

Регулятор телекоммуникаций США (FCC) объявил в пятницу о запрете телекоммуникационного оборудования и услуг, предоставляемых десятком китайских компаний, включая производителей оборудования Huawei и ZTE.

Указ нацелен на компании, которые считаются представляющими угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, и касается продажи любого нового продукта на американской территории, разрешения на продажу этих средств больше не выдаются.

Помимо Huawei и ZTE, на которые в прошлом уже распространялись аналогичные правила, теперь указ касается Dahua и Hikvision, поставляющих оборудование для видеонаблюдения, и Hytera, специализирующейся на радиооборудовании. Однако продукты, уже одобренные FCC, останутся в продаже.

«Эти новые правила представляют собой важную часть действий, предпринятых для защиты американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникационным оборудованием», — заявила председатель FCC Джессика Розенворсел.

Регулятор также рассматривает возможность пересмотра уже выданных разрешений и процедуру пересмотра ранее объявленных ограничений.

Администрация Байдена заняла жесткую позицию в отношении китайских производителей телекоммуникационного оборудования, подозреваемых в шпионаже в пользу Пекина.