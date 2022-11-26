Порша Уильямс и Саймон Гуобадиа женаты, их нигерийская церемония первая из 2 свадеб

Пара поженилась во время традиционной нигерийской церемонии по законам и обычаям в пятницу и снова поженится на второй американской церемонии в субботу.

"Я до смешного взволнован", - сказал Уильямс PEOPLE перед свадьбой.

"Я просто так готов. Я даже не нервничаю. Я имею в виду, я знаю, что выхожу замуж за любовь всей моей жизни, и это только укрепит наши отношения и наши семейные узы. Я спокоен и взволнован ".

Гуобадия, тем временем, сказал, что он "немного нервничает" — но не по той причине, о которой можно подумать.

"Когда ты говоришь, что немного нервничаешь и вот-вот пойдешь к алтарю, люди думают:"О-о-о", - сказал он. "Но моя нервозность исходит от членов семьи и друзей, которых я давно не видел, приезжая в Атланту!"