Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании рядом с его славянскими братьями.

В субботу днем министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.

Лавров утверждает, что нацизм превратился в теорию и практику украинской власти и произошло это под влиянием внешних сил, однако неонацистская власть не сможет подорвать "генетический код" украинского народа и разорвать его славянские корни.