Лавров: народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
2022-11-26 12:52
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина заслуживает жить в добрососедстве, дружбе и процветании рядом с его славянскими братьями.
В субботу днем министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках документального фильма, показанного в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в дружбе и добрососедстве со своими славянскими братьями.
Лавров утверждает, что нацизм превратился в теорию и практику украинской власти и произошло это под влиянием внешних сил, однако неонацистская власть не сможет подорвать "генетический код" украинского народа и разорвать его славянские корни.
Опубликовано: Елена Калиновская
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