О Ен Су, звезда "Игры с кальмарами" и обладатель "Золотого глобуса", обвиняется в сексуальных домогательствах

О Ен Су, корейский актер, который недавно получил "Золотой глобус" за роль в популярном сериале "Игра с кальмарами", был обвинен в сексуальных домогательствах. Он был освобожден без содержания под стражей.

Прокуратура в Сувоне, Южная Корея, сообщила в пятницу, что днем ранее они предъявили О обвинение.

78-летний О, как утверждается, ненадлежащим образом прикасался к женщине в середине 2017 года.

Предполагаемая жертва подала жалобу на О в декабре 2021 года. Власти закрыли дело в апреле 2022 года, но вновь возобновили его по просьбе жертвы, сообщает информационное агентство Yonhap.

О опроверг эти обвинения, когда его допрашивали прокуроры.

В заявлении, которым О поделился с корейской телекомпанией JTBC, актер сказал:

"Я просто держал ее за руку, чтобы показать путь вокруг озера. Я извинилась, потому что [человек] сказала, что не будет поднимать шум из-за этого, но это не значит, что я признаю обвинения ”.