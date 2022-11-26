Маск заявил, что закрытие аккаунта Трампа в Twitter подорвало репутацию соцсети

Закрытие аккаунта Дональда Трампа в Twitter после атаки на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года было «серьезной ошибкой», заявил Илон Маск в Twitter.

«Меня устраивает, что Трамп не пишет в Twitter. Важно то, что Twitter исправляет серьезную ошибку, блокируя его аккаунт, несмотря на отсутствие нарушений закона или условий обслуживания. Блокировка аккаунта действующего президента подорвало общественное доверие к Twitter для половины Америки».

Заявление было сделано через неделю после того, как Илон Маск объявил о возобновлении работы аккаунта Дональда Трампа в соцсети, после того как несколько миллионов подписчиков проголосовало за его восстановление.

Бывший президент США, в свою очередь заявил, что не заинтересован в возвращении в Twitter, добавив, что он будет придерживаться своей собственной социальной сети Truth Social.

Вскоре после завершения сделки по приобретению платформы за 44 миллиарда долларов в конце октября Илон Маск заверил, что ни одно серьезное решение о содержании или повторной активации аккаунта не будет принято без вмешательства специального совета.