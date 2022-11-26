Во Франции после реконструкции открыли для посетителей вход в газовую камеру концлагеря Штрутхоф

Пристройка, в которой находится газовая камера лагеря Нацвейлер-Шрутхоф (Нижний Рейн), где 86 евреев были отравлены газом во время медицинских экспериментов, открылась публики в субботу, после 18 месяцев реставрации.

«Это операция по восстановлению наследия, а не реконструкция или реабилитация, в которую мы вмешались очень аккуратно», — заявил в четверг Пьер Дюфур, главный архитектор исторических памятников, который руководил проектом.

Строение расположено в сотне метров ниже лагеря, куда в период с мая 1941 по апрель 1945 года было интернировано около 52 000 депортированных со всей Европы евреев. После войны здание, где располагалась газовая камера использовалась, как продовольственный склад для соседней гостиницы.

1 августа 1943 года 86 евреев, отобранных из Освенцима, были отравлены газом во время медицинских опытов. Эти эксперименты, в частности, были проведены директором Института анатомии Рейхсуниверситета в Страсбурге Августом Хиртом.

Внутри здания, отремонтированного за 1,6 миллиона евро, посетитель проходит через три комнаты, прежде чем попасть в небольшую газовую камеру площадью 9 квадратных метров. Здесь же расположены информационные панели и исторические артефакты, такие как воронка, соединенная с газовой камерой, блокнот Хирта и другие экспонаты.