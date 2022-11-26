Гильермо Дель Торо осудил систематическое уничтожение мексиканского кино

Режиссер Гильермо дель Торо в пятницу призвал к трансляции в независимых мексиканских кинотеатрах своего нового фильма «Пиноккио», снятого для Netflix и осудил систематическое уничтожение мексиканского кино.

Продюсерский дом PimientaFilms ищет независимых прокатчиков в трех штатах для проката фильма, указывает режиссер в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на отказ крупного дистрибьютора Cinemex.

В свою очередь эксперты Cinemex утверждают, что прокат с 24 ноября был не рентабелен. Фильм мог быть премьерным всего две недли, затем его включат в потоковое вещание Netflix.

Экранизация знаменитой детской сказки Карло Коллоди, популяризированная Диснеем в 1940 году, является первой анимационной работой, которую режиссировал Гильермо дель Торо.

Дель Торо сумел подключить к озвучке анимации звездный актерский состав: Юэн МакГрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристофер Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман и многие другие присоединились к приключению деревянного человечка.