Гильермо Дель Торо осудил систематическое уничтожение мексиканского кино
Режиссер Гильермо дель Торо в пятницу призвал к трансляции в независимых мексиканских кинотеатрах своего нового фильма «Пиноккио», снятого для Netflix и осудил систематическое уничтожение мексиканского кино.
Продюсерский дом PimientaFilms ищет независимых прокатчиков в трех штатах для проката фильма, указывает режиссер в своем Twitter-аккаунте, ссылаясь на отказ крупного дистрибьютора Cinemex.
В свою очередь эксперты Cinemex утверждают, что прокат с 24 ноября был не рентабелен. Фильм мог быть премьерным всего две недли, затем его включат в потоковое вещание Netflix.
Экранизация знаменитой детской сказки Карло Коллоди, популяризированная Диснеем в 1940 году, является первой анимационной работой, которую режиссировал Гильермо дель Торо.
Дель Торо сумел подключить к озвучке анимации звездный актерский состав: Юэн МакГрегор, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристофер Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман и многие другие присоединились к приключению деревянного человечка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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