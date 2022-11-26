В Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев обсудить проблемы украинских беженцев в Польше.

26 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на канцелярию главы польского правительства, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, где возложил венок к памятнику жертв голодомора.

Ранее сообщалось, что Моравецкий собирается обсудить с руководством Украины вопросы беженцев, перемещающихся из Украины в Польшу, так как глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.