В Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев обсудить проблемы украинских беженцев в Польше.
26 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на канцелярию главы польского правительства, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев, где возложил венок к памятнику жертв голодомора.
Ранее сообщалось, что Моравецкий собирается обсудить с руководством Украины вопросы беженцев, перемещающихся из Украины в Польшу, так как глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох заявил, что новый поток беженцев с Украины ожидается в Польше зимой.
Опубликовано: Елена Калиновская
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