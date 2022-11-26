Пицца за десять минут на сковороде, когда лень возиться с тестом

Предлагаю рецепт ленивой пиццы, которая готовится на сковороде всего за десять минут и не нужно долго возиться с тестом.

Для теста берем яйцо и пять ложек сметаны, засыпаем в них пять ложек муки и венчиком замешиваем тесто до однородной консистенции.

Выливаем тесто на разогретую сковороду и готовим под крышкой пять минут, а затем переворачиваем и смазываем кетчупом. Можно добавить ещё прованских трав.

Начинка на ваш вкус. Подойдут: колбаса, помидор, по желанию добавляем острый перчик.

Ну и какая же пицца без сыра сверху засыпаем нашу заготовку сыром и приправляем по вкусу.

В итоге получаем идеальный вариант, когда лень возиться с тестом.