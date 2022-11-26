Китаец из Цзинина запряг собак в тележку, превратив их в ездовых животных

Житель Цзинина (провинция Шаньдун, Китай) не поверил собственным глазам, когда увидел на дороге тележку, в которую были запряжены две собаки.

Хозяин домашних питомцев преспокойно восседал на своём странном транспортном средстве и, кажется, был вполне доволен происходящим.

Да и сами собаки, превратившиеся в ездовых животных, не выглядели несчастными.

Вот только неизвестно, ехал ли чудак по делам или же просто совершал увеселительную прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.

Позже господин Фанг, разместивший странный видеоролик в интернете, пошутил, что, возможно, в тот день встретился с Санта Клаусом, который не только замаскировался под обычного человека, но и сменил средство передвижения.