Китаец из Цзинина запряг собак в тележку, превратив их в ездовых животных
Житель Цзинина (провинция Шаньдун, Китай) не поверил собственным глазам, когда увидел на дороге тележку, в которую были запряжены две собаки.
Хозяин домашних питомцев преспокойно восседал на своём странном транспортном средстве и, кажется, был вполне доволен происходящим.
Да и сами собаки, превратившиеся в ездовых животных, не выглядели несчастными.
Вот только неизвестно, ехал ли чудак по делам или же просто совершал увеселительную прогулку, чтобы подышать свежим воздухом.
Позже господин Фанг, разместивший странный видеоролик в интернете, пошутил, что, возможно, в тот день встретился с Санта Клаусом, который не только замаскировался под обычного человека, но и сменил средство передвижения.
Опубликовано: Антон Райт
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