Русская армия уничтожила 40 бойцов и один танк ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что солдаты ВС РФ ликвидировали 40 бойцов и один танк ВСУ на территории ДНР.
26 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга ведомства сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации украинские боевики попытались атаковать позиции ВС РФ в окрестностях села Времевка, а также перейти в наступление в районе села Новомихайловка и посёлка городского типа Никольское на Южно-Донецком направлении.
Конашенков уточнил, что российские военнослужащие отразили все манёвры ВСУ на данном участке фронта, уничтожив до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также один танк две боевые машины пехоты и пять пикапов противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Русская армия уничтожила 40 бойцов и один танк ВСУ на Южно-Донецком направлении
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