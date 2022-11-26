Бомбически вкусные ленивые мини-хачапури

Мини-хачапури не уступят традиционному грузинскому блюду, а вот времени на их приготовление уйдет гораздо меньше, что важно.

Для начинки сыр натираем на крупной тёрке добавляем творог, яичный белок и соль и тщательно всё перемешиваем.

Формируем небольшие шарики и каждый укладываем в центр квадрата из слоеного теста размером 10х10 см.

Края заготовки смазываем водой и клеим конвертом с четырех сторон кверху.

Перекладываем их на противень с пергаментом смазываем желтком по желанию посыпаем кунжутом выпекаем при 200 градусах примерно 15 минут. Получается нереально вкусно быстро и просто.