Бомбически вкусные ленивые мини-хачапури
Мини-хачапури не уступят традиционному грузинскому блюду, а вот времени на их приготовление уйдет гораздо меньше, что важно.
Для начинки сыр натираем на крупной тёрке добавляем творог, яичный белок и соль и тщательно всё перемешиваем.
Формируем небольшие шарики и каждый укладываем в центр квадрата из слоеного теста размером 10х10 см.
Края заготовки смазываем водой и клеим конвертом с четырех сторон кверху.
Перекладываем их на противень с пергаментом смазываем желтком по желанию посыпаем кунжутом выпекаем при 200 градусах примерно 15 минут. Получается нереально вкусно быстро и просто.
Опубликовано: Тарас Медведев
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