Продвинутые водители используют кондиционер для белья смешивая с незамерзайкой
2022-11-26 16:28
Профессионалы давно раскусили пользу кондиционера для белья для омывающей системы автомобиля.
Оказывается, кондиционер для белья прекрасно справляется с грязью и налетом на лобовом стекле гораздо эффективнее стеклоомывающей жидкости.
В его составе много катионных – поверхностно-активных веществ, которые производят кислоты. Они покрывают стекло невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь.
Необходимо добавить всего колпачок кондиционера в пятилитровую канистру воды или незамерзайки заливаем в бачок омывателя и радуемся полученному результату.
Опубликовано: Тарас Медведев
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