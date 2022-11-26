Продвинутые водители используют кондиционер для белья смешивая с незамерзайкой

Профессионалы давно раскусили пользу кондиционера для белья для омывающей системы автомобиля.

Оказывается, кондиционер для белья прекрасно справляется с грязью и налетом на лобовом стекле гораздо эффективнее стеклоомывающей жидкости.

В его составе много катионных – поверхностно-активных веществ, которые производят кислоты. Они покрывают стекло невидимой пленкой, с которой легко скатывается грязь.

Необходимо добавить всего колпачок кондиционера в пятилитровую канистру воды или незамерзайки заливаем в бачок омывателя и радуемся полученному результату.