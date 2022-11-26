Fennec 45 один из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2

Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2? наше руководство по его эффективному использованию.

В рейтинге лучшего оружия на данный момент в Warzone 2, Fennec 45 представляет собой очень интересный выбор для уничтожения ваших противников.

В качестве пистолета-пулемета Fennec 45 полезен в ближнем бою.

Поэтому с точки зрения привилегий мы рекомендуем Stealth Pack, который включает в себя No Run, Tracker, Observer и Ghost, которые позволят вам приблизиться, не будучи замеченным.

Лучшее оборудование для Fennec 45

Канон: Fennec Covert Force

Лазер: ВЛК ЛЗР 7мВт

Аксессуар для ствола: FSS Sharkfin 90

Магазин: Магазин Fennec на 45 патронов

Задняя рукоятка: Резиновая ручка Fennec

Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2. Вот наше руководство по его идеальному использованию. Не пропустите новости Call of Duty, просмотрев специальный раздел.