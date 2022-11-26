Fennec 45 один из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2
Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2? наше руководство по его эффективному использованию.
В рейтинге лучшего оружия на данный момент в Warzone 2, Fennec 45 представляет собой очень интересный выбор для уничтожения ваших противников.
В качестве пистолета-пулемета Fennec 45 полезен в ближнем бою.
Поэтому с точки зрения привилегий мы рекомендуем Stealth Pack, который включает в себя No Run, Tracker, Observer и Ghost, которые позволят вам приблизиться, не будучи замеченным.
Лучшее оборудование для Fennec 45
Канон: Fennec Covert Force
Лазер: ВЛК ЛЗР 7мВт
Аксессуар для ствола: FSS Sharkfin 90
Магазин: Магазин Fennec на 45 патронов
Задняя рукоятка: Резиновая ручка Fennec
Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2. Вот наше руководство по его идеальному использованию. Не пропустите новости Call of Duty, просмотрев специальный раздел.
Опубликовано: Тарас Медведев
Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в возрасте 64 лет
Лучший способ описать это блюдо – сказать, что оно очень похоже на зеленую слизь
Politico: Евросоюз раздражён сверхприбылью Вашингтона от конфликта в Украине
Моравецкий: победа России на Украине станет поражением для всей Европы
Лукашенко призвал переломить негативные тенденции в агропромышленности Гомельщины