Fennec 45 один из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2

APS
2022-11-26 16:34

Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2? наше руководство по его эффективному использованию.

В рейтинге лучшего оружия на данный момент в Warzone 2, Fennec 45 представляет собой очень интересный выбор для уничтожения ваших противников. 

В качестве пистолета-пулемета Fennec 45 полезен в ближнем бою. 

Поэтому с точки зрения привилегий мы рекомендуем Stealth Pack, который включает в себя No Run, Tracker, Observer и Ghost, которые позволят вам приблизиться, не будучи замеченным.

Лучшее оборудование для Fennec 45
Канон: Fennec Covert Force
Лазер: ВЛК ЛЗР 7мВт
Аксессуар для ствола: FSS Sharkfin 90
Магазин: Магазин Fennec на 45 патронов
Задняя рукоятка: Резиновая ручка Fennec

Fennec 45 в настоящее время является одним из лучших пистолетов-пулеметов в Warzone 2. Вот наше руководство по его идеальному использованию. Не пропустите новости Call of Duty, просмотрев специальный раздел.

Опубликовано: Тарас Медведев