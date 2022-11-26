Тонкости и нюансы ловли окуня со льда на малых водоемах
Окуни обитают практически во всех перечисленных типах водоемах. Они отсутствуют лишь в мелких промерзающих зимой и в заморных летом непроточных водоемах.
Прежде всего, следует сказать, что размер окуня в малых водоемах оставляет желать лучшего.
Во многих прудах рыба весом 100 граммов считается трофеем. Но уже в карьерах кроме мелочи могут попадаться окуни массой 200-300 граммов. В озерах же окунь может быть самым разным по размеру, даже если площадь самого озера и невелика.
В одних озерах обитает исключительно мелочь, зато на севере страны можно найти озера с большими глубинами и трофейными «горбачами» и даже в не самых глубоких озерах окунь весом полкило и больше не редкость. Возможно, сказывается отсутствие рыболовного прессинга.
Питается окунь в малых водоемах мелкой рыбой и беспозвоночными, причем в одних он в основном хищничает, тогда как в других местах основу рациона составляют водные рачки, личинки мотыля, пиявки и т.п. Во многих прудах в изобилии водится верховка, которая и является основной пищей окуня, но при этом изобилие корма отнюдь не способствует хорошему росту хищника.
Немало водоемов, где окунь является единственным представителем ихтиофауны и там процветает каннибализм.
Обычно в таких водоемах окунь особенно тугорослый. Там, где живет плотва, окунь охотно поедает ее мальков.
Где искать:
В большинстве малых водоемов окуня проще всего поймать в прибрежной зоне. На больших глубинах его меньше, но он может быть несколько крупнее.
Если водоем знаком рыболову по летней рыбалке, с большой вероятностью окунь может оказаться в тех же местах, где его успешно ловили по открытой воде.
Опубликовано: Антон Райт
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