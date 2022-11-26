Простая подкормка для домашних растений в зимний период
2022-11-26 16:47
Домашние цветы требуют подкормки зимой, когда уровень влажности понижается из-за отопления, а солнца становится все меньше.
Для приготовления подкормки нам понадобится десять грамм прессованных дрожжей, столовая ложка сахара и литр воды.
Растворяем дрожжи в воде добавляем сахар, размешиваем и оставляем настаиваться в течение двух часов.
Приготовленный питательный раствор разбавляем водой для полива в пропорции 1 к 5.
Поливаем этой подкормкой наши комнатные растения один раз в месяц в осенне-зимний период и получаем прекрасный результат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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