Простая подкормка для домашних растений в зимний период

Домашние цветы требуют подкормки зимой, когда уровень влажности понижается из-за отопления, а солнца становится все меньше.

Для приготовления подкормки нам понадобится десять грамм прессованных дрожжей, столовая ложка сахара и литр воды.

Растворяем дрожжи в воде добавляем сахар, размешиваем и оставляем настаиваться в течение двух часов.

Приготовленный питательный раствор разбавляем водой для полива в пропорции 1 к 5.

Поливаем этой подкормкой наши комнатные растения один раз в месяц в осенне-зимний период и получаем прекрасный результат.