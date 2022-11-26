Налим активен при температуре воды меньше 12°С

При Т>15°С большеротый впадает в спячку, при температуре выше 25°С погибает.

Налиму нужна проточная чистая вода. Он особенно любит чистые быстрые реки с песчано-каменистым дном, с завалами камней и коряг.

У налима зрение плохо развито. Не любит солнечный и лунный свет, что и не удивительно, он ведет ночной образ жизни. Зато слух и обоняние у него развито отлично.

Налим ведет оседлый образ жизни. Привыкает к месту жительства, а на охоту отправляется ночью.

Время выхода налима на охоту: 23.00-2.00 и 3.00-6.00 часов.

Лунная ночь не для налима. В полнолуние налим становится беспокойным и у него пропадает аппетит. Исключение составляет поздняя осень и половина зимы (конец ноября, декабрь – февраль в зависимости от региона), когда налимы на нерест отправляется в дальний поход на быстрые речки, впадающие в родной водоем.

Путешествие длится 2-3 месяца (начало и продолжительность продолжительность варьируется в зависимости от региона).

В пути налим питается даже днем. Сначала идут крупные особи, затем поменьше и так до юных трехлеток, которые также способны к размножению.

Этот поход – вынужденный. Для того, чтобы из икры успешно вылупились мальки нужна чистая проточная вода, обогащенная кислородом.

Перед нерестом – налимий жор. После нереста и во время нереста налим не сидит на голодном пайке, но питается все же меньше.

Найти путь, по которому двигаются налимы на нерест или на охоту – «налимью тропу» – удача, гарантирующая богатый улов.