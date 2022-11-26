Ловля щуки в зависимости от времени года
Щука – хищница, как пастух к стаду, привязана к своей добыче и ест буквально все, не только банальную мелкую рыбешку.
Весна:
Год у щуки начинается рано – нерест её проходит уже в конце февраля – начале марта. Перед ним щука ест буквально все, что попадется на глаза и поймать её на искусственную приманку совсем несложно.
Зато после нереста рыба болеет, слишком много сил отдано на дело продолжения рода, и 2-3 недели практически не клюет.
Лето:
Щука любит прохладу, а также сидеть в засаде. Она не из тех хищников, которые ходят за стадом открыто и открыто же подъедают ослабевших.
Медленно дрейфуя за вкусной рыбешкой, щука предпочитает держаться в укромных местах, под корягами, в ямах, в зарослях водорослей, при этом она стремится расположиться так, чтобы оказаться на границе течения и стоячей воды.
Это оправдано, поскольку течение приносит ей прохладу и ослабевших рыб, которые не способны с ним бороться. Также может располагаться у холодных ключей, прятаться в тени.
Осень:
Осень щуке нравится, кажется, больше всего. Жара больше не вынуждает её сидеть тихо и она становится активнее.
Следуя за кормовой рыбой, которая начинает уходить на глубину, щука продолжает держаться в аномальных местах дна – под корягами, в пещерках, в водорослевых зарослях.
Зима:
Зимой щука вместе с остальной рыбой уходит на глубину, в ямы и на края ям, и только в редкие оттепели выплывает на мелководье. Но и тогда держится в зарослях тростника или у коряги, стараясь не спугнуть добычу излишней активностью.
Поскольку щука любит прохладу, ловить её в жаркие дни – занятие практически бессмысленное.
Изможденная жарой, хищница не горит желанием охотиться и прячется в тени, стараясь переждать. Если же ещё и высокое атмосферное давление – ловля становится совершенно безнадежным делом
Опубликовано: Игнат Ветров
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