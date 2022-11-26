В Берлине женский состав G2 Esports побеждает на чемпионате мира по Valorant
2022-11-26 17:06
В первом чемпионате Game Changers Championship, женской гонке Valorant, победила женская команда G2, Gozen.
Победив со счетом 3-2 американцев из Shopify Rebellion, европейцы завоевали драгоценный титул.
Схема Game Changers направлена на то, чтобы позволить женщинам-игрокам проявить себя в киберспорте за счет возможности сделать это в классической схеме, в смешанной теории.
Тем не менее, сцена Valorant в очередной раз демонстрирует свою причастность к разнообразию, что делает этот турнир одним из самых успешных на сегодняшний день.
Опубликовано: Тарас Медведев
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