В Берлине женский состав G2 Esports побеждает на чемпионате мира по Valorant

В первом чемпионате Game Changers Championship, женской гонке Valorant, победила женская команда G2, Gozen.

Победив со счетом 3-2 американцев из Shopify Rebellion, европейцы завоевали драгоценный титул.

Схема Game Changers направлена на то, чтобы позволить женщинам-игрокам проявить себя в киберспорте за счет возможности сделать это в классической схеме, в смешанной теории.

Тем не менее, сцена Valorant в очередной раз демонстрирует свою причастность к разнообразию, что делает этот турнир одним из самых успешных на сегодняшний день.