Что делать, если щука не клюет, в чем же может быть причина
Если полчаса не было поклевки, несмотря на то, что живец плавал свободно и должен был привлечь хищника, место следует переменить – никого на выбранном месте нет.
Не то время:
Ловить глухой зимой, когда она практически неактивна и прячется в глубинах замерзшего водоема – плохая идея.
Ловить её после нереста, когда она потратила все силы на потомство – идея ещё хуже. Также не стоит ловить её ясным днем при температуре плюс сорок. Если время совпало так – лучше просто подождать.
Не то место:
Не стоит ловить в открытой воде и на мелководье. Она любит укромные места. Но если и многообещающая коряга все никак не дает поклевки, лучше просто сменить место – возможно, здесь просто нет щуки.
Не та приманка:
Возможно, воблер кажется хищнику слишком искусственным. Возможно, слишком ярким. Если хищник капризничает, отказываясь от приманки, стоит просто выбрать другую.
Ловля щуки – интересное приключение, и никакие преграды не остановят настоящего рыбака на пути к победе.
Опубликовано: Игнат Ветров
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