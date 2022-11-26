Что делать, если щука не клюет, в чем же может быть причина

Если полчаса не было поклевки, несмотря на то, что живец плавал свободно и должен был привлечь хищника, место следует переменить – никого на выбранном месте нет.

Не то время:

Ловить глухой зимой, когда она практически неактивна и прячется в глубинах замерзшего водоема – плохая идея.

Ловить её после нереста, когда она потратила все силы на потомство – идея ещё хуже. Также не стоит ловить её ясным днем при температуре плюс сорок. Если время совпало так – лучше просто подождать.

Не то место:

Не стоит ловить в открытой воде и на мелководье. Она любит укромные места. Но если и многообещающая коряга все никак не дает поклевки, лучше просто сменить место – возможно, здесь просто нет щуки.

Не та приманка:

Возможно, воблер кажется хищнику слишком искусственным. Возможно, слишком ярким. Если хищник капризничает, отказываясь от приманки, стоит просто выбрать другую.

Ловля щуки – интересное приключение, и никакие преграды не остановят настоящего рыбака на пути к победе.