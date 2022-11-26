Лучший способ описать это блюдо – сказать, что оно очень похоже на зеленую слизь

Или на переваренные капустные листы. И это не хлеб, как можно ошибочно заключить из названия, а водоросли.

Лавербрад – валлийский деликатес. Лавер, порфира, или красные водоросли (ирландский мох) хорошо растет вдоль западного побережья Англии, но также его можно обнаружить у берегов Японии и Кореи.

Фиолетовая разновидность считается самой лучшей. После того как листья лавера были собраны и вымыты, их тушат в течение нескольких часов.

Затем их перетирают до состояния желеобразной пасты. Часто водоросль обжаривают и подают с беконом, обваливают в овсяных хлопьях и формируют лепешку или даже используют в качестве гарнира для баранины.

Как и многие продукты, которые имеют отвратительный вид, лавер полезен для организма, поскольку является источником чистого растительного белка, йода и железа, а также других важных витаминов и микроэлементов.

Эти водоросли известны в Японии как нори. Жаль, что лавербрад выглядит как слизь темно-зеленого цвета, потому что это очень вкусно и полезно.

Эксперты утверждают, что продукт немного напоминает по вкусу оливки и устриц.