Россия готова вернуться к диалогу с США по Сирии
2022-11-28 19:07
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил о готовности российской стороны возобновить диалог с США по Сирии.
При этом он отметил, что продолжение диалога возможно, если Соединенные Штаты продемонстрируют готовность к этому.
Лаврентьев отметил, что все контакты между США и Россией по сирийскому вопросу были приостановлены по инициативе американской стороны.
По его словам, сейчас нет никаких перспектив контактов между двумя странами по поводу Сирии.
Опубликовано: Светлана Репина
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