Россия готова вернуться к диалогу с США по Сирии

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил о готовности российской стороны возобновить диалог с США по Сирии.

При этом он отметил, что продолжение диалога возможно, если Соединенные Штаты продемонстрируют готовность к этому.

Лаврентьев отметил, что все контакты между США и Россией по сирийскому вопросу были приостановлены по инициативе американской стороны.

По его словам, сейчас нет никаких перспектив контактов между двумя странами по поводу Сирии.