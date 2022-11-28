Банки потребовали от российского правительства компенсации за кредитные каникулы мобилизованным

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что финансовые учреждения несут существенную нагрузку из-за предоставления кредитных каникул мобилизованным гражданам.

Он отметил, что банки не должны оказаться «крайними» в данной ситуации.

Тосунян уточнил, что если банки будут покрывать эти потери за свой счет, то государство будет решать проблемы мобилизованных руками кредитных организаций.

По его словам, кредитные каникулы должны предоставляться за счет государства, иначе это условная благотворительность.