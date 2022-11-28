Аквариумный китайский окунь живет в коралловых рифах и питается рачками

Если вы решите завести в аквариуме китайского окуня, нужно позаботиться о его среде обитания и особом питании.

Китайский окунь одна из самых редких разновидностей рыб. Вид отличается особой манерой держаться под водой.

Во время плавания эти рыбки будто бы вибрируют, что создает мерцательный эффект. Разнообразие цветовых пятен на пятнадцати сантиметрах длины этого чуда столь впечатляюще, что его трудно описать словами.

Уже одно только это стоит того, чтобы поселить эту рыбку в вашем аквариуме. Однако следует знать, что китайские окуни нуждаются в особой среде обитания и питании, поскольку в природе живут исключительно среди коралловых рифов, где водятся микроскопические рачки, которыми они питаются.