До Нового года - всего ничего, эти пять дел лучше сделать заранее

Не нужно откладывать на последний момент, подготовку к празднику можно начать уже сегодня, без спешки и суеты.

Дело первое - горошек к салату

Перед самыми праздниками начнется ажиотаж на ходовые новогодние продукты. И первым в списке, конечно, идет зеленый горошек: ну куда ж без оливье в новогоднюю ночь!

Чтобы потом не бегать в панике, разыскивая заветную баночку, лучше сделать это заранее - горошек хранится долго.

Дело второе - меню и продукты

Меню можно продумать за месяц, в соответствии с бюджетом, количеством планируемых гостей, собственными предпочтениями.

Есть смысл заранее обзавестись необходимыми продуктами. Например, если хочется приготовить праздничного гуся, об этом можно заблаговременно договориться со знакомым фермером.

Как показывает практика, птицу перед Новым годом тоже очень быстро раскупают.

Дело третье - шампанское в запас

Новый год на носу, значит без шампанского не обойтись. Любой поход в гости - и бутылочка будет очень кстати.

Причем обходы друзей и знакомых зачастую начинаются уже за неделю до праздника: надо же проводить Старый год. Поэтому запас игристого надо сделать уже заранее.

Дело четвертое - выбор посуды

Раз в год хочется устроить торжество по-особенному. Из шкафов вынимается самая красивая посуда, которую надо предварительно подготовить (протереть от пыли, почистить, заменить битые приборы).

Если отложить на потом, это будут лишние хлопоты и суета, а дел перед Новым годом итак много.

Дело пятое - порядок на кухне

Готовка к празднику пройдет веселее на чистой и опрятной кухне. Если духовка и вытяжка уже и без того грязные, то после встречи Нового года, они испачкаются еще больше.

А значит работы будет непочатый край. Именно тогда, когда хочется отдыха и релакса.

Список дел перед Новым годом можно дополнить, главное - максимально разгрузить себя в предпраздничный вечер. Тогда последние часы Старого года пройдут весело и налегке.