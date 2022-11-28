У аквариумных рыбок гуппи самцы выглядят гораздо ярче, чем самки, но самки крупнее

Самцы южноамериканских рыбок гуппи станут украшением любого аквариума: они меньше самок, но окрас у них очень яркий, переливающийся.

Очень занятный вид аквариумных рыбок со смешным названием гуппи. Родиной гуппи считаются прибрежные воды Южной Америки. У этих маленьких рыбок наблюдаются значительные отличия во внешнем виде в зависимости от пола.

Самки хоть и крупнее самцов (свыше шести сантиметров), но окрас у них много скромнее. Чаще всего самочку гуппи можно узнать по серому или золотистому оттенку всей поверхности тела.

А вот самцы настоящие красавчики! Их чешуя переливается, кажется всеми возможными цветами и оттенками, хотя доминируют в основном лиловый и зеленый, но самое удивительное, рисунок каждой особи уникален и неповторим.