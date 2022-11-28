Американец выжил после того, как выпал с круизного лайнера и 15 часов плавая в море

28-летний американец выжил, 15 часов плавая в море. Хотя у мужчины были признаки переохлаждения, шока и обезвоживания, его состояние стабильное.

Инцидент произошел 24 ноября. Накануне мужчина и его сестра находились на круизном лайнере в Мексиканском заливе, в западной части Атлантического океана у берегов Северной Америки. Женщину беспокоило, что ее брат долго не возвращался из туалета.

Сестра парня обыскала корабль - безрезультатно. Она сообщила морякам, что ее брат пропал. Через шесть часов после сообщения офицеры обнаружили пропавшего примерно в 30 км от побережья Луизианы.

Экипаж вертолета немедленно вошел в этот район, спас мужчину и доставил его к медицинским службам, которые уже ждали в аэропорту Нового Орлеана.

Выяснилось, что 28-летний мужчина плавал в море около 15 часов.

Лейтенант Береговой охраны США Сет Гросс назвал спасение 28-летнего парня "чудом на День Благодарения", который в этом году американцы отмечали в четверг, 24 ноября.