Нобелевский лауреат премии мира Беляцкий может получить 12 лет за контрабанду наличных денег в Беларусь

Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий может быть приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о контрабанде наличных денег, сообщила в понедельник правозащитники.

Алесь Беляцкий, уже находящийся в заключении с июля 2021 года в Беларуси по ряду преступлений против государства.

Он фигурирует в этом деле вместе с двумя другими представителями оппозиции и одним «беглым» представителем коллаборационистов.

Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, говорится в заявлении правозащитников.