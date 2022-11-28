Нобелевский лауреат премии мира Беляцкий может получить 12 лет за контрабанду наличных денег в Беларусь
2022-11-28 20:21
Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий может быть приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о контрабанде наличных денег, сообщила в понедельник правозащитники.
Алесь Беляцкий, уже находящийся в заключении с июля 2021 года в Беларуси по ряду преступлений против государства.
Он фигурирует в этом деле вместе с двумя другими представителями оппозиции и одним «беглым» представителем коллаборационистов.
Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, говорится в заявлении правозащитников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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