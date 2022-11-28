Президент Украины Зеленский рассмотрит петицию о запрете РПЦ на Украине
Зеленский: петиция о запрете УПЦ в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов и в ближайшее время будет рассмотрена.
28 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что петиция о запрете Русской православной церкви на территории Украины набрала более 25 тысяч подписей и теперь она будет рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен будет дать ответ.
Данная петиция требует, что бы Верховная рада рассмотрела законопроект по которому будут досрочно прекращены договоры аренды всех объектов Украинской православной церкви Московского патриархата, благодаря чему такие объекты, как Киево-Печерская, Свято-Успенская Почаевская и Святогорская Лавры должны будут быть переданы в собственность государства.
Опубликовано: Елена Калиновская
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